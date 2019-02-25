"Шокирован и опечален": генсек ООН осуждает насилие в Венесуэле

Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" смертью нескольких мирных жителей на венесуэльской границе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он призвал стороны "снизить напряжение и приложить все усилия для предотвращения эскалации" конфликта.

Реклама

"Насилия необходимо избежать любой ценой", - подчеркнул генсек ООН в понедельник, 25 февраля.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила вспышки насилия в южноамериканской стране.

"Правительство Венесуэлы должно удержать свои войска от применения избыточной силы против безоружных протестующих и обычных граждан", - говорится в заявлении Бачелет.

Эксперт по внешней политике Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф призвал ввести новые ограничительные меры в отношении диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы не можем бездействовать, наблюдая, как Мадуро сжигает гуманитарную помощь и позволяет своему народу голодать", - заявил Ламбсдорф немецкому изданию Bild.

По мнению политика, "Германии и партнерам по Евросоюзу следует обсудить дальнейшие санкции, которые могут ударить по Мадуро".

США дали исполняющему обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо полномочия контролировать правительственные счета, которые находятся в ведении американских банков.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.