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25.02.2019, 11:44

"Шокирован и опечален": генсек ООН осуждает насилие в Венесуэле

"Шокирован и опечален": генсек ООН осуждает насилие в Венесуэле - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Антониу Гутерреш отметил, что насилия необходимо избежать любой ценой

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш "шокирован и опечален" смертью нескольких мирных жителей на венесуэльской границе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Он призвал стороны "снизить напряжение и приложить все усилия для предотвращения эскалации" конфликта.

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"Насилия необходимо избежать любой ценой", - подчеркнул генсек ООН в понедельник, 25 февраля.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также осудила вспышки насилия в южноамериканской стране.

"Правительство Венесуэлы должно удержать свои войска от применения избыточной силы против безоружных протестующих и обычных граждан", - говорится в заявлении Бачелет.

Эксперт по внешней политике Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф призвал ввести новые ограничительные меры в отношении диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Мы не можем бездействовать, наблюдая, как Мадуро сжигает гуманитарную помощь и позволяет своему народу голодать", - заявил Ламбсдорф немецкому изданию Bild.

По мнению политика, "Германии и партнерам по Евросоюзу следует обсудить дальнейшие санкции, которые могут ударить по Мадуро".

США дали исполняющему обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо полномочия контролировать правительственные счета, которые находятся в ведении американских банков.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой ВенесуэлыВ России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

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Теги: антониу гутерреш, венесуэла, генсек оон
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