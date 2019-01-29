США отдали Гуайдо контроль над счетами Венесуэлы в своих банках

Майк Помпео (фото - ЕРА)

США дали исполняющему обязанности президента Венесуэлы Хуану Гуайдо полномочия контролировать правительственные счета, которые находятся в ведении американских банков. Об это сообщается на сайте госдепартамента США.

25 января госсекретарь Майкл Помпео подтвердил полномочия Гуайдо "контролировать определенную собственность на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, находящихся в ведении Федерального резервного банка Нью-Йорка или любого другого застрахованного банка США".

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Это решение, по словам Помпео, поможет законному правительству Венесуэлы защитить эти активы.

"Мы призываем другие правительства признать временного президента Хуана Гуайдо и предпринять аналогичные шаги для защиты имущества Венесуэлы от дальнейшего разворовывания коррумпированным режимом Мадуро", - сказано в сообщении.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.