Шольц обеспокоился инфляцией в Германии

Германский канцлер Олаф Шольц обеспокоен темпами роста цен в стране и "дал понять", что не исключает дальнейших мер по смягчению последствий инфляции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий главы правительства ФРГ телеканалу RTL.

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Шольц сказал, что "действительно обеспокоен тем, что есть много людей", чьи финансы обмельчали. Он заверил, что правительство "следит за ситуацией" и будет готово принять необходимые решения.

Канцлер пообещал быстрое одобрение парламентом существующего пакета помощи, который включает единовременную выплату, доплату на ребенка и снижение затрат на электроэнергию.

На минувших выходных партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть.

Вчера, 16 мая, прошла информация, что Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от эмбарго ЕС.

Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, Берлин в раздумьях, пишет Вild.

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Евгений Пилипенко

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