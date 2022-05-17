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Шольц обеспокоился инфляцией в Германии

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 07:45
Шольц обеспокоился инфляцией в Германии - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германский канцлер Олаф Шольц обеспокоен темпами роста цен в стране и "дал понять", что не исключает дальнейших мер по смягчению последствий инфляции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий главы правительства ФРГ телеканалу RTL.

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Шольц сказал, что "действительно обеспокоен тем, что есть много людей", чьи финансы обмельчали. Он заверил, что правительство "следит за ситуацией" и будет готово принять необходимые решения.

Канцлер пообещал быстрое одобрение парламентом существующего пакета помощи, который включает единовременную выплату, доплату на ребенка и снижение затрат на электроэнергию.

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Евгений Пилипенко
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Германия инфляция олаф шольц
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