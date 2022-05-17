Шольц обеспокоился инфляцией в Германии
17.05.2022, 07:45
Олаф Шольц (фото - ЕРА)
Германский канцлер Олаф Шольц обеспокоен темпами роста цен в стране и "дал понять", что не исключает дальнейших мер по смягчению последствий инфляции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на комментарий главы правительства ФРГ телеканалу RTL.
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Шольц сказал, что "действительно обеспокоен тем, что есть много людей", чьи финансы обмельчали. Он заверил, что правительство "следит за ситуацией" и будет готово принять необходимые решения.
Канцлер пообещал быстрое одобрение парламентом существующего пакета помощи, который включает единовременную выплату, доплату на ребенка и снижение затрат на электроэнергию.
- На минувших выходных партия Шольца проиграла выборы в самой большой земле Германии, но рассчитывает на власть.
- Вчера, 16 мая, прошла информация, что Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от эмбарго ЕС.
- Украина хочет приобрести 10 немецких комплексов ПВО IRIS-T SLM, Берлин в раздумьях, пишет Вild.
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