Захват Капитолия в США. Сенатор-республиканец призвал Трампа "прекратить это"
Республиканец Майк Галлахер, ветеран кампаний в Ираке, призвал действующего президента США Дональда Трампа "прекратить это". "Все кончено. Выборы закончились", – обратился он к Трампу, сообщает CNN.
LIGA.net начала вести хронику происходящего.
Захват Капитолия сторонниками Трампа он назвал безумием. "Я не видел ничего подобного со времен развертывания в Ираке в 2007 и 2008 году", – сказал сенатор.
Он призвал прекратить заигрывать с "первобытной силой нашей демократии".
Тем временем телеканал передает, что демонстранты покинули здание Сената. Их вытеснила полиция.
Пресс-секретарь Белого дома написала в Twitter, что Трамп поручил Национальной гвардии и другим "федеральным службам защиты" оказать помощь в ситуации у Капитолия.
"Мы повторяем призыв президента Трампа отбросить насилие и сохранять мир", – написала пресс-секретарь.
Дочь Трампа Иванка назвала в Twitter участников беспорядков "американскими патриотами". Через несколько минут, после критики со стороны пользователей, она удалила твит.
Сегодня сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили. Мэр округа Колумбия ввела общегородской комендантский час. Трамп призвал сторонников к спокойствию.
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