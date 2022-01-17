Шведских детей в Tik Tok пугают "надвигающейся" войной с Россией

В Швеции дети напуганы видеороликами в Tik Tok о возможном нападении России на их страну. Общенациональная горячая линия по защите прав детей начала получать телефонные звонки от детей и подростков, обеспокоенных надвигающимся вторжением, пишет издание Defense One.

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В видеороликах говорится, что российские войска будут бомбить Швецию или даже предпримут попытку вторжения.

Десятки родителей на минувших выходных обсуждали происходящее в Twitter. Все они подтвердили, что их дети получали пугающую информацию в Tik Tok, а потом спрашивали у них, правда ли РФ планирует войну против Швеции.

"Вчера мой 11-летний сын был очень напуган, он спросил, скоро ли будет война", — написала одна из матерей.

Defense One со ссылкой на шведскую ежедневную газету Aftonbladet сообщает, что BRIS – общенациональная шведская организация по защите прав детей, начала получать телефонные звонки от детей и подростков, обеспокоенных "надвигающимся вторжением". Социальный работник BRIS Мари Ангселл сообщила газете, что алгоритм TikTok настроен так, что дети, которые посмотрели такие видео один раз, впоследствии получают их больше и больше. Ангселл рекомендует взрослым рассказывать детям, как работает приложение, чтобы развеять чувство надвигающейся беды.

По данным издания, пока неизвестно, кто именно "пытается ослабить решимость Швеции", пугая детей.

Сообщается, что решением проблемы занялось Шведское агентство психологической защиты, которое было создано в первый день нового года.

13 января военнослужащие Швеции, которая не является членом НАТО, заявили о наращивании своей активности на острове Готланд в Балтийском море из-за усиления напряженности между НАТО и Россией на фоне ее агрессии против Украины.

Швеция исключает требования России к Западу не принимать новые страны в НАТО. Министр иностранных дел Анн Линде подчеркнула, что "каждая страна имеет право делать собственный выбор политики безопасности".

Помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что НАТО всегда готов говорить с Финляндией и Швецией о вступлении Альянс, если они этого захотят.

Вадим Ребрина

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