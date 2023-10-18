Си Цзиньпин назвал Путина "старым другом" и пригласил его в "новый мировой порядок"

Российский диктатор Владимир Путин во время визита в Китай поддержал стремление лидера КНР Си Цзиньпина к "созданию нового мирового порядка", а тот в ответ приветствовал желание Кремля наладить с Китаем "тесную и эффективную стратегическую координацию". Об этом сообщает CNN.

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Путин приглашен в Китай как "почетный гость" международного форума "Пояс и путь". В выступлении на открытии форума сразу вслед за Си Цзиньпином, который открывал мероприятие, он выразил поддержку "флагманской внешнеполитической инициативы лидера Си" как "направленной на формирование более справедливого, многополярного мира" и подчеркнул общность подходов Москвы и Пекина к "уважению цивилизационного разнообразия и права каждого государства на свою собственную модель развития".

Как сообщает CNN, Китай и Россия совместно "призвали к прекращению огня" между Израилем и террористическими группировками ХАМАС и Хезболла, но при этом подчеркнуто отказались осудить террористов.

Си Цзиньпин в своем выступлении не упомянул о войне в Украине или нападении ХАМАС на Израиль, однако намекнул на то, что в глобальном лидерстве происходят перемены.

"Изменения мира, нашего времени и исторического значения происходят как никогда раньше", — сказал он, указав также на свой вклад в эти позитивные с точки зрения Китая процессы.

Лидер Китая также заявил, что Пекин выступает против "односторонних санкций, экономического принуждения, разрыва и нарушения цепочек поставок", а также отверг "идеологическую конфронтацию, геополитическое соперничество и блоковую политику".

После окончания торжественной церемонии Си Цзиньпин на двусторонних переговорах с Путиным назвал его "старым другом", приветствовал углубление политического доверия между странами и их "тесную и эффективную стратегическую координацию".

На форуме в Китае были также лидеры и делегации из более чем 140 стран и международных организаций в диапазоне от представителей террористического движения Талибан до генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие.

17 октября Путин прибыл в Китай. Это первый выезд диктатора РФ за пределы бывшего СССР с тех пор, как 17 марта МКС выдал ордер на его арест за военные преступления в Украине. Почти неделю назад Путин посетил Кыргызстан.

Во время встречи Путина с Орбаном венгерский премьер заявил, что его страна "никогда не хотела противостоять России и пытается сохранить двусторонние контакты".

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина не только отслеживает отношения между Китаем и Россией, но и отрабатывает все возможные сценарии.

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