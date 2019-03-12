Сиделку Стивена Хокинга обвинили в плохом обращении с ним

Стивен Хокинг (фото - ЕРА)

Одной из бывших сиделок Стивена Хокинга запретили практиковать после того, как британский Совет по сестринскому делу и акушерству постановил, что она "не в состоянии обеспечить стандарты хорошего, профессионального ухода, которого заслуживал профессор Хокинг". Об этом пишет The Guardian.

61-летняя Патриция Дауди столкнулась с многочисленными обвинениями в отношении качества ухода за Хокингом, включая финансовые проступки, мошенничество, непредоставление надлежащей медицинской помощи, отказ сотрудничать с Советом по сестринскому делу и акушерству и отсутствие соответствующей квалификации.

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Дауди из Ипсвича, Саффолк, работала на ученого в течение восьми лет. В 2016 ее временно отстранили от работы по обвинению в неправомерных действиях.

В совете сказали, что женщине не разрешат практиковать в качестве медсестры.

Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года на 77 году жизни.

Ученый родился в 1942 году. В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который привел к параличу. После проведенной трахеостомии Хокинг перестал говорить.