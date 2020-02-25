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Сирийские повстанцы при поддержке Турции отбили у Асада город в Идлибе

Сирийские повстанцы при поддержке Турции отбили у Асада город в Идлибе - Фото
Турецкий танк в траншее в Идлибе (Фото - ЕРА - STR)
25.02.2020, 15:15

В Сирии в провинции Идлиб повстанцы отбили город Найраб у сил Башара Асада, их поддерживает турецкая армия

Сирийские повстанцы при поддержке турецких военных отбили у войск Башара Асада город Найраб в провинции Идлиб. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на турецкие СМИ.

Найраб называют воротами к стратегическому городу Саракебу, который находится близко к перекрестку двух важнейших автомагистралей - М4 и М5.

Идлиб, Найраб и Саракеб (Фото: Google)

В расположенной в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека сообщают, что в столкновениях в понедельник погибли десятки как про-асадовских, так и оппозиционных бойцов.

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Денис Юдин
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