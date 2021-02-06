"Скандировал лозунги". В Петербурге за участие в протестах оштрафовали немого

В Санкт-Петербурге суд на 5000 рублей оштрафовал слабослышащего Евгения Агафонова, который не имеет возможности говорить. Мужчину обвинили в том, что "скандировал лозунги" на акциях протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, пишут росСМИ.

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По словам адвоката Агафонова, его подзащитный – инвалид ІІІ группы по слуху и вообще не может говорить. В тот день, 31 января, мужчина просто шел в магазин мимо очередного митинга, не собираясь в нем участвовать и не зная о нем, говорит адвокат.

В этот момент полиция призывала протестующих разойтись и начала задерживать участников акции. В силу ограниченных возможностей Агафонов призывы полицейских не услышал, а когда к нему подошли правоохранители – начал жестами показывать им, что имеет проблемы со слухом.

После задержания мужчина провел в отделении полиции девять часов, переводчика ему так и не предоставили.

В протоколе полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги". Позже суд признал его виновным по ч. 6.1. ст. 20.2. КоАП (нарушение правил проведения митинга и перекрытие дорог), оштрафовав на 5000 рублей.

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Дарья Мостовая

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