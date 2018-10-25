Сколько россиян верят, что Скрипалей отравило ГРУ РФ - соцопрос

Руслан Боширов (Чепига) и Александр Петров (Мишкин) (скриншот из видеозаписи)

commenthover

56% опрошенных россиян думают, что отравить Скрипалей мог "кто угодно"

Реклама

Реклама

Только 3% россиян считают, что бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсберии отравили российские спецслужбы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-центра.

В то же время, 56% опрошенных сказали, что отравить Скрипалей мог "кто угодно". Еще 13% затруднились ответить.

28% россиян считают, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ стоят британские спецслужбы.

Согласно опросу, информированность россиян об отравлении в Солсбери за последнее время выросла. Внимательно следили или считают, что "много знают" о деле Скрипалей 51% опрошенных (в марте - 46%), а впервые услышали об отравлении во время опроса – 15% (в марте - 20%).

Читайте также: Шпионские провалы: Британия призывает не смеяться над ГРУ РФ

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин ( по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.

Смотрите также: Воевавшие в Донбасе ГРУшники получили государственные награды РФ