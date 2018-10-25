Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.10.2018, 12:29

Сколько россиян верят, что Скрипалей отравило ГРУ РФ - соцопрос

Сколько россиян верят, что Скрипалей отравило ГРУ РФ - соцопрос - Фото
Руслан Боширов (Чепига) и Александр Петров (Мишкин) (скриншот из видеозаписи)

56% опрошенных россиян думают, что отравить Скрипалей мог "кто угодно"

Реклама
Реклама

Только 3% россиян считают, что бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсберии отравили российские спецслужбы. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Левада-центра.

В то же время, 56% опрошенных сказали, что отравить Скрипалей мог "кто угодно". Еще 13% затруднились ответить.

28% россиян считают, что за отравлением бывшего сотрудника ГРУ РФ стоят британские спецслужбы.

Согласно опросу, информированность россиян об отравлении в Солсбери за последнее время выросла. Внимательно следили или считают, что "много знают" о деле Скрипалей 51% опрошенных (в марте - 46%), а впервые услышали об отравлении во время опроса – 15% (в марте - 20%).

Читайте также: Шпионские провалы: Британия призывает не смеяться над ГРУ РФ

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин ( по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адресс российских агентов согласились и лидеры США, Франции, ФРГ и Канады. 

Смотрите также: Воевавшие в Донбасе ГРУшники получили государственные награды РФ

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Солсбери, отравление скрипалей, Россия, британия, опрос, соцопрос, левада-центр, гру рф, боширов, петров, дело скрипалей, российские шпионы, социологический опрос, мишкин, чепига
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Под Харьковом мужчина грозил взорвать себя религиозными книжками
Происшествия Под Харьковом мужчина грозил взорвать себя религиозными книжками
Обрушение фанами из РФ эскалатора в Риме: ранены и украинцы - МИД
Происшествия Обрушение фанами из РФ эскалатора в Риме: ранены и украинцы - МИД
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 