Следственный комитет РБ отказался открывать дело против Лукашенко о захвате власти
В ответе на жалобу СК написал, что она носит слишком общий характер
Следственный комитет Беларуси отказался открывать уголовное дело против Александра Лукашенко по факту "захвата власти, которое привело к гибели людей или убийствам". Об этом сообщил в Facebook председатель беларуского движения "За свободу" Юрий Губаревич.
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Ранее, 2 сентября, Губаревич обратился в Следственный комитет с жалобой, на который он получил ответ, датированный 17 сентября.
В ответе говорится, что обращение "носит общий характер" и что оснований для проведения проверок и открытия уголовного дела против Лукашенко у Следственного комитета нет, но сам отказ можно обжаловать в вышестоящую организацию.
- 23 сентября непризнанный Лукашенко принял присягу президента Беларуси.
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