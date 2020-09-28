Следственный комитет РБ отказался открывать дело против Лукашенко о захвате власти

В ответе на жалобу СК написал, что она носит слишком общий характер

Следственный комитет Беларуси отказался открывать уголовное дело против Александра Лукашенко по факту "захвата власти, которое привело к гибели людей или убийствам". Об этом сообщил в Facebook председатель беларуского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

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Ранее, 2 сентября, Губаревич обратился в Следственный комитет с жалобой, на который он получил ответ, датированный 17 сентября.

В ответе говорится, что обращение "носит общий характер" и что оснований для проведения проверок и открытия уголовного дела против Лукашенко у Следственного комитета нет, но сам отказ можно обжаловать в вышестоящую организацию.

23 сентября непризнанный Лукашенко принял присягу президента Беларуси.

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Дарья Мостовая

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