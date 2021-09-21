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"Смертельная ошибка". Британия случайно рассекретила данные 250 афганских переводчиков

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 13:26
Фото: EPA/ Mariscal

Минобороны Великобритании допустило утечку данных с адресами электронной почты и фото более 250 афганских переводчиков, которые сотрудничали с армией Британии. Большинство из них скрывается от талибов, и теперь их жизни под угрозой. Минобороны страны извинилось и начало расследование, сообщает BBC.

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Более 250 человек, желающих выехать из Афганистана в Британию, были ошибочно поставлены в копию электронного письма от Минобороны. Их адреса и фото могли видеть все получатели. 

Некоторые не заметили ошибку и успели ответить на письмо, рассказав о своем актуальном местоположении и в целом о ситуации. 

"Эта ошибка может стоить жизни, особенно тем, кто все еще находится в Афганистане", — сказал BBC один из получателей письма.

Министр обороны Британии Бен Уоллес приказал начать расследование инцидента. Пострадавшим рекомендуют изменить местонахождение и электронную почту.

  • Британия эвакуировала из Афганистана больше 17 000 человек. Это самое большое количество беженцев в стране со времен Второй мировой войны.
  • Украине удалось эвакуировать из Афганистана более 700 человек.

Читайте также: "Таких операций Украина еще не проводила". Боец ГУР рассказал детали эвакуации из Кабула

Владислава Михайленко
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