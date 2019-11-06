Смог у Тадж-Махала разгоняют необычной спецтехникой: видео

Смог у мавзолея Тадж-Махал - самой посещаемой туристической достопримечательностью Индии, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - разгоняют при помощи спецтехники для очистки воздуха. Об этом сообщает СNN.
Частная фирма установила два мобильных фургона для очистки воздуха. По поводу того, как именно работают эти фургоны, местные власти отвечают неопределенно, отмечая, что это десятидневный эксперимент.
Мексиканский остров кукол стал "самой жуткой" достопримечательностью в мире, которая массово привлекает туристов. На острове можно увидеть тысячи изуродованных кукол, которые висят на деревьях.
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