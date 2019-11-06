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Смог у Тадж-Махала разгоняют необычной спецтехникой: видео

Смог у Тадж-Махала разгоняют необычной спецтехникой: видео - Фото
Тадж-Махал в дыму (Фото: скриншот из видео)
06.11.2019, 12:10

По словам индийских чиновников, техника якобы способна очистить 1,5 млн кубометров воздуха за восемь часов

Смог у мавзолея Тадж-Махал - самой посещаемой туристической достопримечательностью Индии, внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО, - разгоняют при помощи спецтехники для очистки воздуха. Об этом сообщает СNN.

Частная фирма установила два мобильных фургона для очистки воздуха. По поводу того, как именно работают эти фургоны, местные власти отвечают неопределенно, отмечая, что это десятидневный эксперимент.

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