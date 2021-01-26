Собирал данные о непривитых. Facebook заблокировал чат-бот премьера Израиля Нетаньяху

25 января Facebook заблокировал чат-бот израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Основанием стала просьба политика присылать ему контакты пожилых людей, которые боятся вакцинироваться – Нетаньяху хотел убедить их все же сделать прививку от коронавируса, сообщает Detaly.co.il.

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Изначально премьер разместил на своей странице в соцсети видео под названием "Я хочу призвать людей в возрасте 60 лет и старше вакцинироваться", а после – попросил читателей поделиться с ним контактами пенсионеров, которые избегают вакцинации. По словам Нетаньяху, ему хотелось бы их переубедить.

"Если вы знаете кого-то, кто боится вакцинации, пришлите мне его имя и номер телефона, и, возможно, он получит неожиданный звонок", – обратился к жителям страны политик.

В Facebook отметили, что сам по себе такой призыв не является нарушением, а вот распространение персональных данных и медицинской информации нарушает правила работы соцсети – поэтому видео было удалено, а чат-бот заблокирован.

Примечательно, что эта блокировка Нетаньяху в Facebook стала уже не первой – до этого соцсеть дважды уже блокировала премьера: за подстрекательство и нарушение закона о предвыборной агитации, а также за распространение результатов опроса в день выборов.

В январе 2021 года в Вашингтоне общественная организация DCMJ решила бесплатно раздавать коноплю привитым от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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