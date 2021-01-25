UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Соратнику Трампа Джулиани предъявили миллиардный иск за обвинения в фальсификации выборов

25.01.2021, 16:54
Соратнику Трампа Джулиани предъявили миллиардный иск за обвинения в фальсификации выборов - Фото
Рудольф Джулиани (фото - ЕРА)

Иск в $1,3 млрд предъявила канадская компания Dominion личному адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Компания намерена взыскать с Джулиани компенсацию за ущерб деловой репутации из-за его неподтвержденных заявлений о том, что Dominion якобы принадлежит "венесуэльским коммунистам", а ее машины для подсчета голосов на выборах вносили искажения в результаты голосования.

В иске отмечается, что Джулиани распространял в СМИ подобные утверждения, но не предъявлял их в судебных исках, которые подавал от имени Трампа.

Юристы компании подчеркнули, что Джулиани продолжал утверждать об участии Dominion в якобы произошедших фальсификациях и после получения письма с требованием прекратить противоправные действия.

Ранее компания подала в суд адвоката избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл, которая также заявляла о краже голосов на выборах.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
выборы в США Рудольф Джулиани дональд трамп Dominion

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 