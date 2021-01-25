Соратнику Трампа Джулиани предъявили миллиардный иск за обвинения в фальсификации выборов

Иск в $1,3 млрд предъявила канадская компания Dominion личному адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани. Об этом сообщает CNN.

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Компания намерена взыскать с Джулиани компенсацию за ущерб деловой репутации из-за его неподтвержденных заявлений о том, что Dominion якобы принадлежит "венесуэльским коммунистам", а ее машины для подсчета голосов на выборах вносили искажения в результаты голосования.

В иске отмечается, что Джулиани распространял в СМИ подобные утверждения, но не предъявлял их в судебных исках, которые подавал от имени Трампа.

Юристы компании подчеркнули, что Джулиани продолжал утверждать об участии Dominion в якобы произошедших фальсификациях и после получения письма с требованием прекратить противоправные действия.

Ранее компания подала в суд адвоката избирательного штаба Трампа Сидни Пауэлл, которая также заявляла о краже голосов на выборах.

Денис Юдин

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