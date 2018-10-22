Советник Трампа приехал в Москву: будет говорить о ядерном оружии

Джон Болтон (фото - Getty Images)

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Джон Болтон встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и, возможно, президентом Владимиром Путиным

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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон прибыл в Москву и проводит встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает Радио Свобода.

Тема встречи - выход США из договора о контроле над ядерным вооружением.

Болтон, по данным СМИ, проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым и, возможно, встретится с президентом России Владимиром Путиным.

21 октября Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выходят из договора о ядерном вооружении, поскольку, по мнению Вашингтона, Россия не соблюдает его условия.

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Договор запрещал ядерные ракеты наземного базирования с диапазонами поражения от 500 до 5500 км. Подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, он привел к уничтожению почти 2700 ракет ближнего и среднего радиуса действия и деэскалации опасного противостояния между США и СССР.