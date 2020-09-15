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Созданы стерильные животные – они могут быть родителями и давать лучшее потомство

15.09.2020, 15:10
Созданы стерильные животные – они могут быть родителями и давать лучшее потомство - Фото
Фото: depositphotos.com

Ученые создали стерильных животных, которые могут стать суррогатными родителями и дать лучшее потомство

Ученые создали стерильных животных, которые могут стать суррогатными родителями и давать лучшее потомство. Об этом сообщает BBC.

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Ученые, используя высокоточную технологию, "отключили" ген у животных, который формировал сперматозоиды. Поэтому самцы рождались стерильными. Затем им пересадили сперматогенные клетки от самцов-доноров, благодаря чему бесплодные животные стали "суррогатными родителями". Теперь они могут оплодотворять самок чужим семенем. 

Эта методика позволит суррогатным самцам производить потомство, несущее генетический материал элитных животных. Ученые считают, что их открытие позволит развивать животноводство и производство продуктов питания. "Если мы решим проблему (продовольственной безопасности - ред.) генетически, это позволит нам потреблять меньше воды, кормов и антибиотиков", - говорит репродуктивный биолог Джон Оатли.

Первые успешные исследования провели на мышах – стерильным самцам пересадили сперму доноров, и их потомство имело качества доноров спермы, а не "суррогатных родителей".

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Владислав Сердюк
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