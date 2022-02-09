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SpaceX: Геомагнитная буря обрекла на падение 40 спутников Starlink

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 08:53
SpaceX: Геомагнитная буря обрекла на падение 40 спутников Starlink - Фото
Полярное сияние (Фото — EPA)

Большинство из запущенных 3 февраля 49 спутников Starlink вскоре сойдут или уже сошли с низкой околоземной орбиты и сгорят, так как на следующий после запуска день случилась небольшая геомагнитная буря, повлиявшая на процедуру выведения аппаратов на орбиту выше. Об этом сообщила пресс-служба SpaceX.

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Как объяснили в компании бизнесмена Илона Маска, который выстраивает спутниковую сеть из тысяч спутников для обеспечения земного шара интернетом в труднодоступных местах и не только, такие магнитные возмущения "вызывают нагревание атмосферы и увеличение ее плотности" на высотах, где происходит первоначальное развертывание спутников.

"Фактически бортовой GPS решил, что скорость наращивания и сила шторма привели к тому, что атмосферное торможение возросло на 50% по сравнению с предыдущими запусками", – отметили в SpaceX. Команда перевела спутники в безопасный режим, в котором они летят ребром – "как лист бумаги" – для сведения к минимуму сопротивление атмосферы на высоте около 210 км.

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В компании объяснили, что специально запускают Starlink на начальную низкую орбиту, чтобы в случае сбоев сразу после запуска их можно было оперативно утилизировать. Как показала ситуация на прошлой неделе, такая методика уязвима перед солнечными штормами.

Они возникают, когда после вспышек/выбросов на нашей звезде солнечный ветер порождает возмущения в магнитосфере Земли. Из-за этого верхние слои атмосферы могут нагреваться, что влечет за собой увеличение их плотности, достаточное для влияния на движение спутников на указанных выше высотах. Корональный выброс произошел 30 января.

На 8 февраля предварительный анализ показывал, отметили в SpaceX, что повышенное торможение "помешало спутникам выйти из безопасного режима, чтобы начать маневры по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли".

SpaceX подчеркнула, что сгорающие аппараты "не представляют опасности столкновения с другими спутниками" и, учитывая их конструкцию, практически полностью разрушаются при входе в атмосферу.

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Евгений Пилипенко
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Starlink спутник spacex технологии космос атмосфера полярное сияние геомагнитная буря
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