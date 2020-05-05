Спасение экономики vs спасение жизней: опрос о том, что важнее для людей в мире

В Италии после ослабления карантина (фото - ЕРА)

Большинство людей во всем мире хотят, чтобы на фоне пандемии коронавируса их правительства отдавали приоритет спасению жизней, а не попыткам перезапустить экономику. Такие выводы сделали аналитики американской консалтинговой фирмы по связям с общественностью и маркетингу Edelman, пишет Reuters.

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Агентство отмечает, что последние результаты "Барометра доверия Эдельмана", сотрудники которого в течение последних 20 лет опрашивают десятки тысяч людей на предмет их доверия к основным институтам, ставят под сомнение идею, что люди "устали от карантина".

67% из 13 200 опрошенных с 15 по 23 апреля людей согласились с утверждением "Наивысшим приоритетом правительства должно быть спасение как можно большего числа жизней, даже если это означает, что экономика будет восстанавливаться медленнее". Этот показатель был на уровне 76% в Японии, выше 70% - в Канаде, Британии и Франции, 66% - в США, и всего 56% в КНР.

Треть респондентов поддержали утверждение "Правительству становится все важнее сохранить рабочие места и перезапустить экономику, чем принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности людей".

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Опрос показал, что доверие к правительственному институту "повсеместно возросло" до рекордного уровня в 65%. При этом с утверждением, что лидеры бизнеса проводят "выдающуюся работу", отвечающую требованиям момента, согласились только 29% опрошенных.

Компания утверждает, что опрос проведен в Канаде, Китае, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексике, Саудовской Аравии, Южной Корее, Великобритании и США. По состоянию на 2018 год, Edelman была крупнейшей в мире (по доходу) фирмой по связям с общественностью.

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