"Спасибо Украине за открытие дела". Тихановская отреагировала на убийство Шишова

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила Украину за открытие уголовного дела по факту смерти беларуского активиста Виталия Шишова и "готовность достучаться до правды". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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"Беларусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал беларусам – и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны", – говорит Тихановская.

СПРАВКА. Никита Кривцов – 28-летний беларус, который пропал во время протестов 12 августа. Его не могли найти 10 дней. Позже тело Кривцова с многочисленными побоями . Никита Кривцов – 28-летний беларус, который пропал во время протестов 12 августа. Его не могли найти 10 дней. Позже тело Кривцова с многочисленными побоями было обнаружено в лесу – он был повешен

Оппозиционер выразила соболезнования родным и близким Шишова.

"Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. И благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды", – добавила она.

2 августа Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки. При этом от него поступило несколько "глухарей" – звонков, когда вызывающий абонент сбрасывает при ответе.

Сегодня Шишова нашли повешенным. На его теле нашли ссадины и царапины. Полиция рассматривает две версии его смерти – самоубийство или умышленное убийство.

Станислав Стороженко

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