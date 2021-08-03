"Спасибо Украине за открытие дела". Тихановская отреагировала на убийство Шишова
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская поблагодарила Украину за открытие уголовного дела по факту смерти беларуского активиста Виталия Шишова и "готовность достучаться до правды". Об этом она написала в своем Telegram-канале.
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"Беларусы не могут быть в безопасности даже за границей, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей. Виталий Шишов помогал беларусам – и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны", – говорит Тихановская.
Оппозиционер выразила соболезнования родным и близким Шишова.
"Я выражаю соболезнования родным и близким Виталия Шишова. И благодарю Украину за открытие уголовного дела и готовность достучаться до правды", – добавила она.
- 2 августа Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки. При этом от него поступило несколько "глухарей" – звонков, когда вызывающий абонент сбрасывает при ответе.
- Сегодня Шишова нашли повешенным. На его теле нашли ссадины и царапины. Полиция рассматривает две версии его смерти – самоубийство или умышленное убийство.
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