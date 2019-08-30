Специалисты назвали причину смерти дельфинов - исследование

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Новая Зеландия запретила туристам купаться с дельфинами-афалинами, поскольку это негативно влияет на животных. Об этом сообщает BBC News Украина.

Новые исследования показывают, что люди "слишком сильно любят дельфинов".

В Департаменте охраны природы объяснили, что взаимодействие с людьми влияет на отдых и питание афалин.

Особенно популярной среди туристов Залив островов на восточном побережье Новой Зеландии.

С 1990 года популяция афалин сократилась там на 66%. Лишь 19 дельфинов постоянно посещают этот регион. Поэтому туристам запретили купаться с ними.

Ученые обнаружили, что 75% детенышей афалин не выживают. "Это самый высокий показатель как в Новой Зеландии, так и во всем мире, а также среди афалин, содержащихся в неволе", - отмечается в сообщении.

Новые правила начали действовать в июле этого года.

Туроператорам позволяют привозить туристов только в определенные времена утром и вечером. Теперь дельфины могут плавать в заливе без лишнего внимания людей.