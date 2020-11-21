Специально тянули с объявлением результатов. Трамп обвинил Pfizer в "заговоре" против него

По словам действующего президента разработчики вакцины специально не объявляли об успешных испытаниях, так как это могло принести ему голоса

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что разработчики вакцины от коронавируса, в частности компания Pfizer, специально не объявляли об успешном испытании препарата, чтобы повлиять на итоги выборов – поскольку это могло принести ему победу. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме.

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"Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня<...>Против нас были фармкомпании, СМИ, крупные технологические компании", – заявил Трамп.

По мнению действующего президента, фармкомпании не поддержали его на выборах, потому что он снизил цены на лекарства для американцев.

Также он подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации разработчикам удалось так быстро создать вакцину.

"Они ждали, ждали и ждали, а потом решили сделать объявление – уже спустя несколько дней после выборов", – отметил Трамп. Он подчеркнул, что Pfizer намеренно затянула с оглашением результатов испытаний, поскольку оно могло бы увеличить его шансы на победу на выборах, принеся ему дополнительные голоса.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу в выборах в целом. Трамп отказался признавать победу Байдена.

15 ноября действующий президент все же признал свое поражение, но сказал, что результаты выборов были сфальсифицированы.

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Дарья Мостовая

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