США готовы ввести санкции против Турции за покупку российских систем ПВО С-400 – Reuters

Соединенные Штаты готовы ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Об этом Reuters сообщили четыре источника, включая двух официальных лиц США.

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Источники сообщили, что об этом шаге, который, вероятно, разозлит президента Реджепа Эрдогана и серьезно осложнит его отношения с новой администрацией избранного президента Джо Байдена, может быть объявлено в любой день.

Санкции будут направлены против Подсекретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Несколько источников заявили, что ожидали объявления в пятницу, но один сказал, что это может произойти в любой день, возможно, уже в четверг.

Санкции США могут нанести ущерб турецкой экономике, которая уже борется с замедлением роста, вызванным коронавирусом, двузначной инфляцией и сильно истощенными иностранными резервами, отмечает агентство.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд Россия и Турция подписали в 2017 году. Зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Это соглашение осложнило отношения Турции и США.

В ответ на действия Анкары Вашингтон исключил Турцию из числа партнеров программы производства новейшего истребителя F-35, а также отозвал предложение о поставках ракетных комплексов Patriot.

НАТО предостерег Турцию от использования систем С-400.







Вадим Ребрина

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