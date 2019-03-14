Reuters: США готовятся испытать запрещенную ранее крылатую ракету

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В этом году Пентагон планирует начать испытания двух типов ракет, более 30 лет запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого США вышли после несоблюдения его условий Россией. Об этом сообщили в среду, 13 марта, представители Минобороны США, передает Reuters.

"Мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования в августе", - сказал высокопоставленный представитель Пентагона, который отказался назвать свое имя.

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Согласно сообщению, в Пентагоне заверили, что ракета не будет иметь ядерного заряда. Потенциальная дальность полета - около 1000 километров. Военный говорит, что в случае успеха испытаний ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

Как пишет Marine Corps Times, также США планируют испытать баллистическую ракету с дальностью полета от 3000 до 4000 километров.

Аналитик из Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф сказал Reuters, что такие действия США могут быть сигналом, подталкивающим Россию к возвращению к соблюдению условий договора.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе, но приостановила действие договора только 4 марта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай. Ранее США и НАТО обвинили РФ в нарушении условий ДРСМД. Москва заявляет, что не нарушает: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.