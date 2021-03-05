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США и Британия планируют новые санкции против России за применение химоружия – Bloomberg

05.03.2021, 11:04
США и Британия планируют новые санкции против России за применение химоружия – Bloomberg - Фото
Белый дом (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

США и Великобритания рассматривают введение новых санкций против России за использование химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом.

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Диапазон возможных ограничений варьируется от санкций против российских олигархов до запретов, связанных с суверенным долгом страны.

Британское правительство планирует требовать от Организации по запрещению химического оружия оказать дальнейшее давление на Россию, чтобы она предоставила ответы по использованию ею запрещенных веществ. В ближайшее время Британия будет обсуждать потенциальные меры с ключевыми союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Собеседники Bloomberg ожидают, что после первых санкций, связанных с отравлением и лишением свободы оппозиционера Алексея Навального, США будут строго придерживаться закона о химическом оружии и введут второй, более обширный раунд санкций, если Россия не выполнит определенных условий. К ним относятся заверения о том, что Россия в дальнейшем воздержится от применения отравляющих веществ и разрешит инспекцию объектов, предположительно связанных с химическим оружием.

Денис Юдин
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Россия санкции химическое оружие ОЗХО
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