США и Британия планируют новые санкции против России за применение химоружия – Bloomberg

США и Великобритания рассматривают введение новых санкций против России за использование химического оружия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом.

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Диапазон возможных ограничений варьируется от санкций против российских олигархов до запретов, связанных с суверенным долгом страны.

Британское правительство планирует требовать от Организации по запрещению химического оружия оказать дальнейшее давление на Россию, чтобы она предоставила ответы по использованию ею запрещенных веществ. В ближайшее время Британия будет обсуждать потенциальные меры с ключевыми союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Собеседники Bloomberg ожидают, что после первых санкций, связанных с отравлением и лишением свободы оппозиционера Алексея Навального, США будут строго придерживаться закона о химическом оружии и введут второй, более обширный раунд санкций, если Россия не выполнит определенных условий. К ним относятся заверения о том, что Россия в дальнейшем воздержится от применения отравляющих веществ и разрешит инспекцию объектов, предположительно связанных с химическим оружием.

2 марта 2021 года Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением Навального.

В тот же день санкции против России были введены в США.

3 марта стало известно, что США могут ввести новые санкции против Северного потока-2 уже в мае.

Денис Юдин

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