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США и ЕС договорились координировать действия по вопросам России и Украины

05.03.2021, 21:05
США и ЕС договорились координировать действия по вопросам России и Украины - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден (Фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки договорились координировать свои действия, касающиеся вопросов России и Украины. Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Как отмечается, Байден подчеркнул свою поддержку Европейского союза и приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС.

"Лидеры также договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", – говорится в сообщении Белого дома.

Байден и фон дер Ляйен обсудили важность тесного сотрудничества США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19 и повышения глобальной безопасности в области здравоохранения, обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики, преодоления климатического кризиса и укрепления демократии.

  • 2 марта США и ЕС синхронно ввели санкции против топ-чиновников России в ответ на ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Читайте также: Байден продлил на год санкции против России за агрессию против Украины и оккупацию Крыма

Наталия Медведева
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урсула фон дер ляйен джо байден
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