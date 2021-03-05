США и ЕС договорились координировать действия по вопросам России и Украины

Соединенные Штаты Америки договорились координировать свои действия, касающиеся вопросов России и Украины. Такая договоренность была достигнута во время телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Как отмечается, Байден подчеркнул свою поддержку Европейского союза и приверженность восстановлению и оживлению партнерства США и ЕС.

"Лидеры также договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы", – говорится в сообщении Белого дома.

Байден и фон дер Ляйен обсудили важность тесного сотрудничества США и ЕС для сдерживания пандемии COVID-19 и повышения глобальной безопасности в области здравоохранения, обеспечения устойчивого восстановления мировой экономики, преодоления климатического кризиса и укрепления демократии.

2 марта США и ЕС синхронно ввели санкции против топ-чиновников России в ответ на ситуацию с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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Наталия Медведева

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