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США нанесли ответный удар по боевикам в Ираке после гибели своих солдат

США нанесли ответный удар по боевикам в Ираке после гибели своих солдат - Фото
Иллюстративное фото: EPA
13.03.2020, 07:16

Войска США нанесли пять высокоточных ударов по оружейным складам группировки Катаиб Хезболла в Ираке

Войска США нанесли ответные удары по боевикам в Ираке, которых подозревают в атаке на военную базу Таджи 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

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По словам американских военных, высокоточные удары были нанесены по пяти складам оружия шиитской группировки Катаиб Хезболла, чтобы снизить способность боевиков атаковать силы США и союзников.

В ведомстве подчеркнули, что удары были оборонительными, пропорциональными и являлись непосредственным ответом на угрозу со стороны поддерживаемых Ираном шиитских боевиков, продолжающими нападения на военных американской коалиции.

  • 3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.
  • В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.
  • 11 марта была атакована база Таджи на севере Багдада, погибли один британский и двое американских военных.

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Денис Юдин
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