США нанесли ответный удар по боевикам в Ираке после гибели своих солдат

Войска США нанесли ответные удары по боевикам в Ираке, которых подозревают в атаке на военную базу Таджи 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.
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По словам американских военных, высокоточные удары были нанесены по пяти складам оружия шиитской группировки Катаиб Хезболла, чтобы снизить способность боевиков атаковать силы США и союзников.
В ведомстве подчеркнули, что удары были оборонительными, пропорциональными и являлись непосредственным ответом на угрозу со стороны поддерживаемых Ираном шиитских боевиков, продолжающими нападения на военных американской коалиции.
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