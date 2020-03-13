США нанесли ответный удар по боевикам в Ираке после гибели своих солдат

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Войска США нанесли ответные удары по боевикам в Ираке, которых подозревают в атаке на военную базу Таджи 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

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По словам американских военных, высокоточные удары были нанесены по пяти складам оружия шиитской группировки Катаиб Хезболла, чтобы снизить способность боевиков атаковать силы США и союзников.

В ведомстве подчеркнули, что удары были оборонительными, пропорциональными и являлись непосредственным ответом на угрозу со стороны поддерживаемых Ираном шиитских боевиков, продолжающими нападения на военных американской коалиции.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

В ночь с 7 на 8 января армия Ирана нанесла многочисленные ракетные удары по объектам США и международной коалиции в Ираке.

11 марта была атакована база Таджи на севере Багдада, погибли один британский и двое американских военных.

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