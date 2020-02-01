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США нанесли удар по главарю Аль-Каиды в Йемене - NYT

США нанесли удар по главарю Аль-Каиды в Йемене - NYT - Фото
Дрон (фото - пресс-служба Northrop Grumman)
01.02.2020, 11:25

По неподтвержденным данным, Касим аль-Райми был убит

США в январе нанесли авиаудар по лидеру Аль-Каиды а Йемене Касиму аль-Райми. Об этом сообщает The New York Times.

По сообщениям источников издания, аль-Райми был убит в результате удара, но официального подтверждения его смерти пока нет.

Издание отмечает, что, в случае подтверждения, его смерть станет значительным ударом по йеменской ветви террористической организации, которая пыталась атаковать США и Европу.

Несмотря на то, что способность организации атаковать цели на Западе в последние годы была невелика благодаря американским авиаударам, она все еще несет опасность, считают американские чиновники.

По информации NYT, ЦРУ узнала о местоположении аль-Райми в ноябре от информатора в Йемене.

Аль-Райми 41 год, он один из немногих лидеров Аль-Каиды, чей путь прослеживается еще до атак 11 сентября 2001 года в США. Госдепартамент обещал награду в $5 млн за информацию, которая привела бы к его поимке, в последствии сумма была удвоена.

  • 22 февраля 2019 года в Мали был ликвидирован один из лидеров Аль-Каиды Яхья Абу Аль-Хамам.
  • 3 января США нанесли авиаудар в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.
  • 10 января стало известно, что кроме Сулеймани США пытались убить представителя Ирана в Йемене.

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