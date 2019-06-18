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США направят дополнительные войска на Ближний Восток в связи с напряженной ситуацией с Ираном. Об этом пишет Reuters.

Вашингтон обвиняет Иран в нападениях на нефтяные танкеры в Османском заливе.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заверил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Ираном,но хочет защитить свои интересы в регионе.

13 июня два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал.

США инициировали закрытое заседание Совета безопасности ООН.