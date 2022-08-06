РФ упорно стремится к тому, чтобы США назвали ее страной-террористом – экс-посол Польши
Не признавать Россию спонсором терроризма – "все равно, что гитлеровскую Германию после ее нападения на Польшу в 1939 году признать равноправным партнером". Так считает посол Польши в Киеве в 2016–2019 годах Ян Пекло, о чем он рассказал Польскому радио.
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По его словам, если сравнить, например, возможности Кубы (находится в американском списке стран-спонсоров терроризма. — Прим. ред.) с тем, что делает Россия, "разница была бы колоссальной".
Пекло отметил – Россия отвечает всем критериям, чтобы быть признанной спонсором терроризма: она "не только является страной-террористом, но и спонсором террора, потому что организует покушения на невыгодных для российского режима людей в разных странах мира и пытается влиять на выборы в разных странах".
Он считает, что госсекретарь Энтони Блинкен противится решению признать Россию террористом из-за того, что "это связано с дипломатическими делами, о которых нам неизвестно, а также с последними разговорами с Лавровым".
"Однако это вполне контрпродуктивно не признавать Россию спонсором терроризма. Скорее всего, пока США еще не созрели до того, чтобы принять такое решение, хотя похоже, что Россия упорно над этим работает", – подчеркнул экс-посол.
Пекло говорит, что внесение РФ в такой список отразится на ее гражданах, которые поддерживают политику своего руководства, в первую очередь из-за ужесточения санкций против агрессоров.
По мнению дипломата, то, что творит Россия, "апеллирует к изгнанию из Совбеза ООН, не говоря уже о признании России спонсором терроризма".
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