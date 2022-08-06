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РФ упорно стремится к тому, чтобы США назвали ее страной-террористом – экс-посол Польши

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 10:09
РФ упорно стремится к тому, чтобы США назвали ее страной-террористом – экс-посол Польши - Фото
Ян Пекло (скриншот)

Не признавать Россию спонсором терроризма – "все равно, что гитлеровскую Германию после ее нападения на Польшу в 1939 году признать равноправным партнером". Так считает посол Польши в Киеве в 2016–2019 годах Ян Пекло, о чем он рассказал Польскому радио.

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По его словам, если сравнить, например, возможности Кубы (находится в американском списке стран-спонсоров терроризма. — Прим. ред.) с тем, что делает Россия, "разница была бы колоссальной".

Пекло отметил – Россия отвечает всем критериям, чтобы быть признанной спонсором терроризма: она "не только является страной-террористом, но и спонсором террора, потому что организует покушения на невыгодных для российского режима людей в разных странах мира и пытается влиять на выборы в разных странах".

Он считает, что госсекретарь Энтони Блинкен противится решению признать Россию террористом из-за того, что "это связано с дипломатическими делами, о которых нам неизвестно, а также с последними разговорами с Лавровым".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список стран, которые, как считает Госдеп, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции США – запрет на поставку оружия и экономическую помощь, контроль экспорта товаров двойного назначения, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось в 1979 году. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

"Однако это вполне контрпродуктивно не признавать Россию спонсором терроризма. Скорее всего, пока США еще не созрели до того, чтобы принять такое решение, хотя похоже, что Россия упорно над этим работает", – подчеркнул экс-посол.

Пекло говорит, что внесение РФ в такой список отразится на ее гражданах, которые поддерживают политику своего руководства, в первую очередь из-за ужесточения санкций против агрессоров.

По мнению дипломата, то, что творит Россия, "апеллирует к изгнанию из Совбеза ООН, не говоря уже о признании России спонсором терроризма".

  • 24 июля посол США в Украине Бринк заявила, что Вашингтон "серьезно" рассматривает объявление РФ спонсором терроризма, "но нужен анализ".
  • 28 июля Сенат единогласно призвал Госдеп признать РФ спонсором терроризма – в Москве предупредили, что в этом случае могут разорвать дипломатические отношения с США.
  • Издание The Insider написало, что 2 августа оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки. Власти Украины называют действия россиян ядерным терроризмом.

Читайте также: Китай против включения России в список стран-спонсоров терроризма

Евгений Пилипенко
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