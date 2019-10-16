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США перестали сообщать Турции об операциях против ИГ в Сирии

США перестали сообщать Турции об операциях против ИГ в Сирии - Фото
Фото: flickr.com/wolfkann
16.10.2019, 17:43

В Пентагоне полагают, что Анкара может использовать общие разведданные для ведения собственной операции против курдов

Пентагон прекратил информировать Анкару об операциях международной коалиции по борьбе с террористической организацией Исламское государство из-за наступления Турции в Сирии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Министерство обороны США еще 9 октября распорядилось не предоставлять Анкаре разведданные и информацию об операциях коалиции - данные, ежедневно поступающие с самолетов, спутников и беспилотников. 

В Пентагоне полагают, что Анкара может использовать общие разведданные для ведения собственной операции против курдов.

Подчеркивается, что обмен информацией между участниками коалиции - ключевой элемент ее деятельности.

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