США пригрозили Путину "последствиями", если он применит силу в Беларуси - СМИ

Замгоссекретаря США на встречах в Москве дал понять, "что в американо-российских отношениях будут последствия", если РФ вмешается в Беларусь

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций против семи беларусов, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов 9 августа и к насилию против мирных демонстрантов. Также санкции могут ввести против России. Об этом с комментарии Reuters заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

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"У нас есть группа из семи человек, в отношении которых мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств", чтобы ввести санкции, сказал чиновник. Он не назвал их имена, но отметил, что Александр Лукашенко уже находится под санкциями США.

"Это минимальное усилие, чтобы... не просто назвать и пристыдить, но показать, что, когда люди одновременно фальсифицируют выборы и совершают насилие против мирных демонстрантов, пользующихся основными свободами собраний и слова, это требует некоторой ответственности", - сказал собеседник агентства.

Он также сказал, что США могут рассмотреть вопрос о введении санкций против России, если она открыто и с применением силы вмешается в ситуацию в Беларуси.

По словам чиновника, заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встречах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими чиновниками ясно дал понять, "что в американо-российских отношениях будут последствия, если россияне открыто вмешаются с применением силы в Беларусь".

27 августа президент РФ Владимир Путин в интервью пропагандистскому телеканалу Россия 1 заявил, что Россия сформировала резерв правоохранителей , которые "помогут при необходимости" Беларуси. Он сказал, что об этом его попросил Лукашенко , и что такие действия якобы соответствуют договору о Союзном государстве и о коллективной безопасности. Лукашенко

Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".

Координационный совет беларуской оппозиции заявил о недопустимости формирования в России вооруженных группировок для отправки в Беларусь. Также там подчеркнули, что не примут вообще никакой иностранной помощи.







Вадим Ребрина

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