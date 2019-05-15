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15.05.2019, 21:53

США приостановили авиасообщение с Венесуэлой

США приостановили авиасообщение с Венесуэлой - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В США говорят, что "условия в Венесуэле угрожают безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажа, направляющихся в эту страну или из нее"

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Министерство транспорта США распорядилось приостановить все коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между Соединенными Штатами и Венесуэлой, ссылаясь на сообщения о беспорядках и насилии в аэропортах в южноамериканской стране. Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренней безопасности США, которое инициировало это решение, заявило, что "условия в Венесуэле угрожают безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажа, направляющихся в эту страну или из нее".

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5 мая отстраненный от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.

Вчера силы безопасности Венесуэлы не позволили оппозиционным законодателям войти в здание парламента на заседания. 

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Теги: США, самолет, венесуэла, авиасообщение
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