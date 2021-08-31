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США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 08:09
США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане, а захватившее там власть радикальное исламистское движение Талибан должно заслужить признание. Об этом говорится в заявлении госсекеретаря Энтони Блинкена, которое опубликовала пресс-служба Госдепа.

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"На сегодняшний день мы приостановили наше дипломатическое присутствие в Кабуле и перевели наши операции в Доху, Катар, о чем вскоре будет официально уведомлен Конгресс. Учитывая неопределенную обстановку в плане безопасности и политическую ситуацию в Афганистане, это был разумный шаг", – сказал он.

По словам Блинкена, США из Дохи будут управлять дипломатией с Афганистаном, в частности консульскими делами, гуманитарной помощью, координацией действий с союзниками, партнерами и заинтересованными сторонами, а также обменом сообщениями с Талибаном.

Глава Госдепа отметил, что взаимодействие США с талибами будет определяться лишь американским национальным интересом. Это не будут отношения на основе доверия или веры, говорит Блинкен.

Он также добавил, что Талибан хочет международной легитимности и поддержки, но их надо заслужить. Талибы могут это сделать если выполнят свои обязательства по вопросам борьбы с терроризмом, свободы передвижения, уважения основных прав афганского народа, отказа от репрессий против оставшихся в Афганистане и формирования инклюзивного правительства, заявил Блинкен.

  • В апреле США объявили о выводе войск из Афганистана. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.

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Марк Сировой
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госдеп сша дипломатия Афганистан талибан доха Энтони Блинкен
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