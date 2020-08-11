США приветствуют высылку российских дипломатов из Словакии

Госдеп одобрил высылку российской "дипломатической тройки", которая подозревается в шпионаже

Госдепартамент США приветствует высылку трех сотрудников российского посольства в Братиславе, которые вероятно всего связаны с убийством бывшего чеченского повстанца с грузинским гражданством Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Об этом в Тwitter заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

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"США приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные злонамеренные действующие лица. Министерство иностранных дел Словакии послало ясный сигнал, что оно не потерпит политически мотивированных преступных действий России на словацкой территории или в Европе", - написала Ортагус.

Министерство иностранных дел Словакии сообщило о решении выслать из страны трех российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже.

Российские дипломаты должны покинуть страну на этой неделе. Россия заявила, что зеркально ответит на решение Словакии.

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Наталия Софиенко

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