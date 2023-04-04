США раскрыли месторасположение военных баз вблизи Тайваня, к которым они имеют доступ

В рамках расширенного оборонного соглашения о сотрудничестве (EDCA) Филиппины предоставили США доступ к четырем новым военным базам, назвав места их расположения. По мнению аналитиков, такой шаг направлен на противостояние Китаю, претендующего почти на все Южно-Китайское море как на свою суверенную территорию. Об этом сообщили в Министерстве обороны США и CNN.

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Соглашение предусматривает предоставление США доступа к девяти военным базам на территории Филиппин, в том числе на стратегически важном острове Балабак вблизи китайских объектов в Южно-Китайском море, пишет издание.

По данным журналистов, информация о расширении доступа для США к военным базам появилась еще в начале февраля 2023 года, однако их месторасположение до сих пор оставалось неизвестным.

Речь идет о трех военных базах на острове Лусон неподалеку от Тайваня, и одну в провинции Палаван на острове Балабак.

По словам министра обороны Филиппин Карлито Гальвеса, все четыре военных базы являются "статегически важными". Однако, по его мнению, военно-морская база на острове Балабак является "важнейшей".

"Балабак находится на ключевых морских линиях связи в Южно-Китайском море, где Манила и Пекин имеют конкурирующие территориальные претензии, в том числе на острова, где Пекин построил военные укрепления", – сказал он.

Филиппинские и американские чиновники подчеркнули, что на всех четырех базах не будет постоянного военного присутствия США, поскольку это запрещено в соответствии с EDCA, пишут журналисты. Однако базы будут доступны для американских военнослужащих "в непредвиденных случаях".

В Минобороны США сообщили, что эти новые локации позволят вооруженным силам США и Филиппин "плавнее реагировать на ряд вызовов со стороны Индо-Тихоокеанского региона".

По словам военного аналитика школы международных исследований имени Синнатамби Раджаратнама в Снгапуре Коллина Коха, филиппинские базы "сыграют определенную роль в любом потенциально возможном конфликте в регионе".

"Северные объекты (базы. – Ред.) направлены не только на Тайвань, но и полезны во время конфликта в Южнокитайском море. Трудно представить, что конфликт в Тайваньском проливе будет исключать измерение Южнокитайского моря", – сказал Кох.

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Мілана Головань

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