Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, призвал генералов "смело сражаться" — FA
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне и призывал своих генералов "осмелиться сражаться". Об этом сообщил журнал Foreign Affairs, который проанализировал недавние выступления китайского лидера.
Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новых бомбоубежищах в городах через пролив от Тайваня и новые офисы "мобилизации национальной обороны" по всей стране.
FA заявляет, что самыми показательными были личные выступления Си, в которых он назвал США противником Китая, призвал частный бизнес служить военным целям КНР, а также вновь заявил, что считает "объединение" с Тайванем "жизненно важным".
Журналисты подчеркивают: пока рано говорить точно, что война является неизбежной, однако если Си говорит, что готовится к войне, то было бы глупо не поверить ему.
- 6 октября 2022 года Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
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