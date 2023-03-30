Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, призвал генералов "смело сражаться" — FA

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне и призывал своих генералов "осмелиться сражаться". Об этом сообщил журнал Foreign Affairs, который проанализировал недавние выступления китайского лидера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание пишет, что на ежегодном собрании парламента Китая и его высшего политического консультативного совета в марте 2023 года Си затронул тему готовности к войне в отдельных четырех выступлениях.

В одном из них он призывал генералов "осмелиться сражаться". Отмечается, что правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие.

Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новых бомбоубежищах в городах через пролив от Тайваня и новые офисы "мобилизации национальной обороны" по всей стране.

FA заявляет, что самыми показательными были личные выступления Си, в которых он назвал США противником Китая, призвал частный бизнес служить военным целям КНР, а также вновь заявил, что считает "объединение" с Тайванем "жизненно важным".

Журналисты подчеркивают: пока рано говорить точно, что война является неизбежной, однако если Си говорит, что готовится к войне, то было бы глупо не поверить ему.

Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.