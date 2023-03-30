UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, призвал генералов "смело сражаться" — FA

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 12:46
Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, призвал генералов
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне и призывал своих генералов "осмелиться сражаться". Об этом сообщил журнал Foreign Affairs, который проанализировал недавние выступления китайского лидера.

Издание пишет, что на ежегодном собрании парламента Китая и его высшего политического консультативного совета в марте 2023 года Си затронул тему готовности к войне в отдельных четырех выступлениях.
В одном из них он призывал генералов "осмелиться сражаться".  Отмечается, что правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета Китая на 7,2%, который удвоился за последнее десятилетие.

Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новых бомбоубежищах в городах через пролив от Тайваня и новые офисы "мобилизации национальной обороны" по всей стране.

FA заявляет, что самыми показательными были личные выступления Си, в которых он назвал США противником Китая, призвал частный бизнес служить военным целям КНР, а также вновь заявил, что считает "объединение" с Тайванем "жизненно важным". 

Журналисты подчеркивают: пока рано говорить точно, что война является неизбежной, однако если Си говорит, что готовится к войне, то было бы глупо не поверить ему. 

Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай США война си цзиньпин тайвань
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 