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США расширили санкции против топ-чиновников Ирана и сына аятоллы

США расширили санкции против топ-чиновников Ирана и сына аятоллы - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
04.11.2019, 23:28

В частности, новые санкции введены против командующего Корпуса стражей исламской революции и сына аятоллы Хаменеи

Вашингтон ввел санкции против генерального штаба вооруженных сил Ирана, а также девяти человек, занимающих высокие должности в военном и политическом руководстве этой страны. Об этом сообщает офис контроля за иностранными активами Минфина США, передает Укринформ.

В частности, новые санкции введены против командующего Корпуса стражей исламской революции генерала Мохаммеда Багерия, председателя верховного суда Ирана Эбрахима Раисе, других высокопоставленных военных и политических чинов.

Кроме того, США ввели санкции против сына духовного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи - Моджтаба. Он является одним из активных проводников идей своего отца в регионе.

Как отмечают в Минюсте США, цель усиления режима санкций против Тегерана - "не допустить финансирования теневой сети военных и иностранных советников Али Хаменеи, которые на протяжении десятилетий угнетают иранский народ, экспортируют терроризм и продвигают политику дестабилизации во всем мире".

  • 16 октября стало известно, что Соединенные Штаты провели секретную кибероперацию против Ирана после нападений 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют Тегеран.

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