США нанесли киберудар по пропагандистским ресурсам Ирана

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

Соединенные Штаты провели секретную кибероперацию против Ирана после нападений 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют Тегеран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих американских чиновников, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Чиновники рассказали, что операция прошла в конце сентября и была направлена ​​на препятствование распространению Тегераном пропаганды.

Один из источников уточнил, что киберудар повредил программное обеспечение и оборудование атакованных ресурсов. Подробностей чиновник не рассказал.

Сообщается, что Тегеран считается одним из основных игроков в мире в распространении дезинформации.

В прошлом году в результате расследования, проведенного Reuters, было обнаружено более 70 сайтов, которые распространяют иранскую пропаганду в 15 странах.

Отмечается, что подобная тактика США демонстрирует, что администрация президента Дональда Трампа пытается противостоять тому, что она считает агрессией Ирана, не переходя в формат более широкого конфликта.

Министр связи и информационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми, отвечая на вопрос Reuters по этому поводу, сказал: "Должно быть, они мечтали об этом".

Пентагон отказался от комментариев по поводу кибер-удара.

"С точки зрения политики и операционной безопасности мы не обсуждаем операции, разведку или планирование в киберпространстве", - сказала пресс-секретарь американского Минобороны Элисса Смит.

Сообщается, что последствия атаки, если таковые имеются, могут проявляться в течение нескольких месяцев, но кибер-удары рассматриваются как менее провокационный вариант ниже порога войны.

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