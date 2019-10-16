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США нанесли киберудар по пропагандистским ресурсам Ирана

США нанесли киберудар по пропагандистским ресурсам Ирана - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)
16.10.2019, 21:26

По данным Reuters, Тегеран считается одним из основных игроков в мире в распространении дезинформации

Соединенные Штаты провели секретную кибероперацию против Ирана после нападений 14 сентября на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которых Вашингтон и Эр-Рияд обвиняют Тегеран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих американских чиновников, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Чиновники рассказали, что операция прошла в конце сентября и была направлена ​​на препятствование распространению Тегераном пропаганды.

Один из источников уточнил, что киберудар повредил программное обеспечение и оборудование атакованных ресурсов. Подробностей чиновник не рассказал.

Сообщается, что Тегеран считается одним из основных игроков в мире в распространении дезинформации.

В прошлом году в результате расследования, проведенного Reuters, было обнаружено более 70 сайтов, которые распространяют иранскую пропаганду в 15 странах.

Отмечается, что подобная тактика США демонстрирует, что администрация президента Дональда Трампа пытается противостоять тому, что она считает агрессией Ирана, не переходя в формат более широкого конфликта.

Министр связи и информационных технологий Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми, отвечая на вопрос Reuters по этому поводу, сказал: "Должно быть, они мечтали об этом".

Пентагон отказался от комментариев по поводу кибер-удара.

"С точки зрения политики и операционной безопасности мы не обсуждаем операции, разведку или планирование в киберпространстве", - сказала пресс-секретарь американского Минобороны Элисса Смит.

Сообщается, что последствия атаки, если таковые имеются, могут проявляться в течение нескольких месяцев, но кибер-удары рассматриваются как менее провокационный вариант ниже порога войны.

  • В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.
  • В результате атаки резко подорожала нефть.
  • 16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой.
  • Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ. 
  • В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.

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