США направит войска в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск в Саудовскую Аравию после крупнейшей в истории королевства атаки на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщает Reuters.
В Пентагоне заявили, что миссия будет носить в основном оборонительный характер. Ее цель - укрепление противовоздушной и противоракетной обороны. Военное руководство США планирует привлечь к заданию "разумное количество служащих", а не тысячи бойцов.
Днями ранее коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией, отреагировала на атаку на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco - и начала военную операцию в Йемене.
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