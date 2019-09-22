США направит войска в Саудовскую Аравию

Армия США (фото - army.mil)

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку американских войск в Саудовскую Аравию после крупнейшей в истории королевства атаки на нефтяные объекты королевства. Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне заявили, что миссия будет носить в основном оборонительный характер. Ее цель - укрепление противовоздушной и противоракетной обороны. Военное руководство США планирует привлечь к заданию "разумное количество служащих", а не тысячи бойцов.

Днями ранее коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией, отреагировала на атаку на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco - и начала военную операцию в Йемене.

В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

атаковали В результате атаки резко подорожала нефть.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов применить силу против тех, кто стоит за атакой.

Вскоре США обвинили Иран в атаке на саудовский НПЗ.

В Тегеране предупредили, что военный удар по Ирану приведет к тотальной войне.

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