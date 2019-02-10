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10.02.2019, 21:44

США разрабатывают стелс-бомбу, способную пролететь 500 км: фото

США разрабатывают стелс-бомбу, способную пролететь 500 км: фото - Фото
Фото: naked-science

Истребители F-35 получат стелс-бомбу не позднее конца 2023 года

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До конца 2023 года компания Raytheon осуществит интеграцию в платформу F-35C новейшего авиационного боеприпаса JSOW-ER. Об этом сообщает Naked-science.

Военно-морские силы США заявили, что начнут развертывать новую версию планирующей стелс-бомбы AGM-154, или JSOW, не позднее конца 2023 года. Ее смогут применять как флотские истребители четвертого поколения Boeing F/A-18E/F Super Hornet, так и новейшие F-35C - будущее палубной авиации Соединенных Штатов.

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7 февраля командование авиационных систем ВМС объявило о намерении заключить контракт с Raytheon на работы, связанные с новой системой вооружения оружием, известным как JSOW-Extended Range, или JSOW-ER.

Фото: naked-science

В сообщении говорится, что боеприпас сделают совместимым с ударным истребителем ВВС США F-35A, но не ясно, намерены ли Военно-воздушные силы закупать эти ракеты для своих новых истребителей. 

"Включение в арсенал F-35C новейшей бомбы даст флоту США принципиально новые возможности. За счет оснащения бомбы турбореактивным двигателем Hamilton-Sundstrand TJ-150 удалось повысить ее дальность полета с примерно 100-130 километров (у базовой версии) до 560 километров", - отмечается в сообщении.

С помощью JSOW-ER можно поражать хорошо защищенные объекты без опасения входа самолета-носителя в зону поражения ПВО.

"США удалось объединить относительную дешевизну управляемых бомб с возможностями крылатой ракеты. Максимальная масса боевой части JSOW составляет 450 килограммов", - уточняется в сообщении.

11 июля 2018 года государственный департамент США одобрил продажу американской компанией Raytheon Missile Systems Великобритании и Дании авиационных ракет на сумму $740 млн.

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Теги: США, стелс-бомба
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