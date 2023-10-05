США сбили над Сирией боевой дрон, считают, что турецкий. Анкара отрицает

США сбили боевой беспилотник в районе расположения войск анти-асадовской коалиции в Сирии. В Пентагоне считают, что дрон принадлежал турецким ВВС, но в Турции это отрицают, пишет Reuters.

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Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили агентству, что истребитель F-16 атаковал и сбил турецкий беспилотник после нескольких сообщений турецким военным, что их дрон, предположительно, снаряженный для атаки, находится в зоне действий наземных сил США.

Как отмечается, это первый случай, когда американские ВВС сбили летательный аппарат Турции, их союзника по НАТО.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что сбитый в Сирии силами коалиции беспилотник не принадлежал турецким вооруженным силам.

Ранее силы спецопераций Турции нанесли несколько ударов дронами в Сирии по объектам курдских боевиков после взрыва бомбы в Анкаре.

Сирийский мониторинговый центр по правам человека и местный источник в структурах безопасности подтвердили Reuters, что коалиция сбила турецкий беспилотник в районе базы на северо-востоке Сирии.

Агентство напоминает, что в 2019 году войска США на севере Сирии подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецких позиций.

Турция проводит многолетнюю военную операцию на севере Сирии и Ирана против курдов, которых считает террористической группировкой. В то же время США считают военные подразделения непризнанного Курдистана своими союзниками в борьбе с ИГИЛ.

США и Турция сотрудничали в рамках программы Joint Strike Fighter по созданию и закупке истребителей F-35. Однако приобретение Турцией в 2019 году российских систем ПВО С-400 привело к тому, что Анкару исключили из этой программы. В Вашингтоне тогда заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО.

В октябре 2021 года Анкара запросила у США истребители F-16. Сделка на $6 млрд предполагала продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, которые уже находятся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такой сделки обусловили рядом требований, в том числе одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

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