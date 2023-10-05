RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

США збили над Сирією бойовий дрон, вважають, що турецький. Анкара заперечує

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 22:47
США збили над Сирією бойовий дрон, вважають, що турецький. Анкара заперечує - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - скриншот)

США збили бойовий безпілотник у районі розташування військ антиасадівської коаліції у Сирії. У Пентагоні вважають, що дрон належав турецьким ВПС, але в Туреччині це заперечують, пише Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Два американські чиновники на умовах анонімності повідомили агентству, що винищувач F-16 атакував і збив турецький безпілотник після кількох повідомлень турецьким військовим, що їхній дрон, імовірно, споряджений для атаки, знаходиться в зоні дій наземних сил США.

Як зазначається, це перший випадок, коли американські ВПС збили літальний апарат Туреччини, їхнього союзника з НАТО.

Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що збитий у Сирії силами коаліції безпілотник не належав турецьким збройним силам.

Раніше сили спецоперацій Туреччини завдали кількох ударів дронами в Сирії по об'єктах курдських бойовиків після вибуху бомби в Анкарі.

Сирійський моніторинговий центр із прав людини та місцеве джерело у структурах безпеки підтвердили Reuters, що коаліція збила турецький безпілотник у районі бази на північному сході Сирії.

Агентство нагадує, що у 2019 році війська США на півночі Сирії зазнали артилерійського обстрілу з боку турецьких позицій.

Туреччина проводить багаторічну військову операцію на півночі Сирії та Ірану проти курдів, яких вважає терористичним угрупованням. Водночас США вважають військові підрозділи невизнаного Курдистану своїми союзниками у боротьбі з ІДІЛ.

  • США та Туреччина співпрацювали в рамках програми Joint Strike Fighter зі створення та закупівлі винищувачів F-35. Однак придбання Туреччиною у 2019 році російських систем ППО С-400 призвело до того, що Анкару виключили з цієї програми. У Вашингтоні тоді заявили, що це несумісно з оборонною стратегією НАТО.
  • У жовтні 2021 року Анкара запросила у США винищувачі F-16. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
туреччинавійнапентагонСиріяблизький схід
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 