США збили над Сирією бойовий дрон, вважають, що турецький. Анкара заперечує

США збили бойовий безпілотник у районі розташування військ антиасадівської коаліції у Сирії. У Пентагоні вважають, що дрон належав турецьким ВПС, але в Туреччині це заперечують, пише Reuters.

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Два американські чиновники на умовах анонімності повідомили агентству, що винищувач F-16 атакував і збив турецький безпілотник після кількох повідомлень турецьким військовим, що їхній дрон, імовірно, споряджений для атаки, знаходиться в зоні дій наземних сил США.

Як зазначається, це перший випадок, коли американські ВПС збили літальний апарат Туреччини, їхнього союзника з НАТО.

Представник міністерства оборони Туреччини заявив, що збитий у Сирії силами коаліції безпілотник не належав турецьким збройним силам.

Раніше сили спецоперацій Туреччини завдали кількох ударів дронами в Сирії по об'єктах курдських бойовиків після вибуху бомби в Анкарі.

Сирійський моніторинговий центр із прав людини та місцеве джерело у структурах безпеки підтвердили Reuters, що коаліція збила турецький безпілотник у районі бази на північному сході Сирії.

Агентство нагадує, що у 2019 році війська США на півночі Сирії зазнали артилерійського обстрілу з боку турецьких позицій.

Туреччина проводить багаторічну військову операцію на півночі Сирії та Ірану проти курдів, яких вважає терористичним угрупованням. Водночас США вважають військові підрозділи невизнаного Курдистану своїми союзниками у боротьбі з ІДІЛ.

США та Туреччина співпрацювали в рамках програми Joint Strike Fighter зі створення та закупівлі винищувачів F-35. Однак придбання Туреччиною у 2019 році російських систем ППО С-400 призвело до того, що Анкару виключили з цієї програми. У Вашингтоні тоді заявили, що це несумісно з оборонною стратегією НАТО.

У жовтні 2021 року Анкара запросила у США винищувачі F-16. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

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