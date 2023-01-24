США считают, что китайские компании продают России каски и бронежилеты – CNN

Администрация президента США Джо Байдена недавно выразила обеспокоенность Китаю в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. Администрация пыталась выяснить, насколько Пекин знает об этих сделках. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух официальных лиц США.

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Речь идет, в частности, о бронежилетах и касках, что не соответствует более серьезной военной помощи, которую запросила Россия, говорят собеседники телеканала.

По словам еще одного чиновника, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно принять меры, чтобы прекратить это.

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с этим вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщили Financial Times, что Москва якобы не информировала Пекин о намерении полномасштабно вторгнуться в Украину до того, как российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о нападении. Теперь КНР осознает, что РФ, вероятно, не победит Украину и выйдет из войны ослабленной, отмечается в статье.

В конце декабря китайский лидер Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".

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Вадим Ребрина

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