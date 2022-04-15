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США сомневаются, что на борту крейсера "Москва" было ядерное оружие

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 20:28
США сомневаются, что на борту крейсера
Ракетный крейсер Москва (фото - ЕРА)

Соединенные Штаты не верят, что на борту российского крейсера "Москва" в момент его затопления находилось ядерное оружие. Сомнения США основываются на последней оценке американской разведки, в частности, двух высокопоставленных американских чиновников, которые знакомы с разведданными. Сообщает CNN.

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Американская разведка отслеживает перемещение российских ВС, особенно любые необычные перемещения ядерного оружия, и до сих пор не было подобных перемещений. 

""Москва" – крейсер ПВО, и размещение ядерного оружие на его борту было бы особенно необычным" – отмечает один из высокопоставленно представителей США. 

В четверг, 14 апреля Оперативное командование "Південь" заявило, что "Москва" начала тонуть после того, как по ней ударили украинские противокорабельные ракеты "Нептун".

Россия заявила, что на крейсере вспыхнул пожар, в результате которого взорвались боеприпасы на борту, что привело к серьезным повреждениям судна и вынудило экипаж военного корабля эвакуироваться.

Именно крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей РФ в войне против Украины. 

Анна Чуданова
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