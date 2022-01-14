США в ОБСЕ о дипломатии Кремля: Если россияне откажутся от переговоров – это несерьезно

США готовы к сотрудничеству с Россией по всем ключевым вопросам, если Кремль будет заинтересован во взаимодействии и не откажется от переговоров. Об этом 13 января на онлайн-брифинге сказал представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

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"Но посмотрите, если россияне откажутся от этих переговоров, станет ясно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии", – подчеркнул он.

По словам Карпентера, если Россия готова поговорить "о механизмах разрешения конфликтов, о взаимной сдержанности, снижении рисков, укреплении доверия, военной транспарентности", то США "готовы к сотрудничеству".

Американский дипломат подчеркнул, что на переговорах стороны могут обсудить любые темы, если будут подходить к ним "с взаимной точки зрения". Он добавил: "мы можем говорить о самых разных вещах".

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11 января 2022 года первый раунд переговоров США-Россия прошел в Женеве.

12 января в Брюсселе второй раунд переговоров прошел в рамках Комиссии НАТО-Россия - планировалось обсуждать европейскую безопасность, особенно ситуацию с российскими войсками вокруг Украины.

13 января в Вене завершился третий и заключительный раунд международных переговоров, которые были организованы в рамках заседания ОБСЕ из-за угрозы нового вторжения России в Украину и ультиматумов Москвы к США и НАТО.

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Яна Катасонова

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