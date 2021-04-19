США возобновили санкции против госпредприятий Беларуси, приостановленные в 2015 году

Соединенные штаты Америки возобновляют санкции против девяти белорусских государственных предприятий. Об этом сообщается на сайтах Госдепартамента и Министерства финансов США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Под санкции попали Белорусский нефтяной торговый дом, Белнефтехим, Белнефтехим США, Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, Лакокраска, Нафтан, Полоцк Стекловолокно.

"Это действие является еще одним следствием вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву в области прав человека", – говорится в сообщении Госдепа.

Сотрудничество с этими предприятиями должно быть прекращено через 45 дней. На сайте Минфина уточняется, что запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю более 50%.

Как отмечается, в 2015 году Минфин США выдал лицензию для сотрудничества с девятью подсанкционными предприятиями Беларуси, которая ежегодно продлевалась.

"Учитывая резко ухудшающуюся ситуацию с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее продление будет несовместимо с Актом о демократии в Беларуси и несовместимо с американскими ценностями", – заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

В Госдепе США отметили, что в результате фальсификации властями Беларуси президентских выборов в августе 2020 года и последствий этого, на сегодня в Беларуси задержано более 340 политических заключенных.

"Девять государственных предприятий, подпадающих под действие этих ограничений, финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя его жестоким репрессиям в отношении белорусского народа и неоднократному нарушению верховенства закона", – говорится в сообщении Госдепа США.

СПРАВКА. Акт о демократии в Беларуси – федеральный закон США, который позволяет оказание помощи политическим партиям, неправительственным организациям и независимым средствам массовой информации, работающим над продвижением демократии и прав человека в Беларуси.

С августа 2020-го в Беларуси продолжаются массовые протесты из-за несогласия с объявленными властями результатами президентских выборов. По данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Однако протестующие не согласны с этим и требуют признать президентом Беларуси Светлану Тихановскую. Несколько стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимности Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.

В марте 2021 Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. В резолюции говорится, что совет обеспокоен многочисленными эпизодами пыток, похищений, задержаний и арестов, а также запугиваниями представителей оппозиции, журналистов и правозащитников.

Читайте также: Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко – Тихановская

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.