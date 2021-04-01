Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко – Тихановская
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко хотят "больше решительных заявлений, более жесткой позиции" правительства Украины для давления на власти Беларуси. Об этом он сказала в интервью Европейской правде.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Мы хотим убедить официальную Украину. Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", – сказала Тихановская.
Отвечая, почему она ранее уклонялась от прямого ответа на вопрос о территориальной принадлежности Крыма, Тихановская заявила, что говорила на "дипломатическом языке".
"Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", – сказала Тихановская.
- В июле 2020 года оппозиционерка назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него. Затем она сказала, что полуостров "de facto" – российский, а "de jure" украинский — украинский.
- 12 января 2021 года Тихановская говорила с депутатами Верховной Рады и заявила, что беларусам "стало проще понять проблемы украинцев" с Крымом, а "многие" из них переживали за Майдан.
- 29 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к разговору с Лукашенко по вопросам прекращения насилия и демократических трансформаций в этой стране.
Читайте также: "Мы им зла не делали". Кулеба ответил на угрозы санкциями от Беларуси
Комментарии