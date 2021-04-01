Хотелось бы более решительной позиции Украины для падения режима Лукашенко – Тихановская

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что противники режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко хотят "больше решительных заявлений, более жесткой позиции" правительства Украины для давления на власти Беларуси. Об этом он сказала в интервью Европейской правде.

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"Мы хотим убедить официальную Украину. Не то чтобы убедить – хотим рассказать нашу точку зрения: чтобы режим пал, чтобы вынудить его начать общение с белорусами, нужно максимальное давление – политическое, экономическое. Украина в этом вопросе может сделать очень многое", – сказала Тихановская.

Отвечая, почему она ранее уклонялась от прямого ответа на вопрос о территориальной принадлежности Крыма, Тихановская заявила, что говорила на "дипломатическом языке".

"Крым – украинский. Когда говоришь неопределенно – это не значит, что ты ошибаешься, ты просто говоришь на дипломатическом языке. Сейчас я четко сказала, ответила на вопрос", – сказала Тихановская.

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Станислав Стороженко

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