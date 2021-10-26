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США выступили против расширения Израилем своих поселений на Западном берегу

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 22:44
США выступили против расширения Израилем своих поселений на Западном берегу - Фото
Иллюстрационное фото - EPA

США выразили решительный протест против планов Израиля по строительству тысяч домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан. США убеждены, что эти шаги несовместимы с усилиями по снижению напряженности в регионе, а также вредят перспективе создания двух государств, которую поддерживает Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.

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Как пишет Axios, это первое решение Израиля о расширении поселений с момента вступления в должность президента Джо Байдена. В августе, во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в США Байден и его помощники якобы убедили главу израильского правительства ограничить поселенческую деятельность.

После визита Беннета в Вашингтон процесс утверждения строительства был отложен, но в конечном итоге министерство обороны Израиля объявило о своем намерении утвердить еще больше новых единиц жилья, чем планировалось ранее.

В понедельник Европейский союз также призвал Израиль прекратить строительство поселений и не проводить тендеры на строительство около 1300 новых домов.

"Поселения являются незаконными, согласно международному праву и представляют собой серьезное препятствие на пути к достижению соглашения о сосуществовании двух государств и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира между сторонами", – заявил представитель Европейской комиссии, сообщает Daily Sabah.

  • В январе 2020 года Израиль поддержал предложенный тогдашним президентом США Дональдом Трампом план по созданию в течение четырех лет палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются. С планом категорически не согласились Палестина и Евросоюз.

  • 25 октября 2021 года Израиль объявил тендеры на строительство около 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, МИД Палестины заявил о катастрофических последствиях этого шага для мирных переговоров.

Вадим Ребрина
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США Израиль джо байден Нафтали Беннет Палестина
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