США выступили против расширения Израилем своих поселений на Западном берегу
США выразили решительный протест против планов Израиля по строительству тысяч домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан. США убеждены, что эти шаги несовместимы с усилиями по снижению напряженности в регионе, а также вредят перспективе создания двух государств, которую поддерживает Вашингтон. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как пишет Axios, это первое решение Израиля о расширении поселений с момента вступления в должность президента Джо Байдена. В августе, во время визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в США Байден и его помощники якобы убедили главу израильского правительства ограничить поселенческую деятельность.
После визита Беннета в Вашингтон процесс утверждения строительства был отложен, но в конечном итоге министерство обороны Израиля объявило о своем намерении утвердить еще больше новых единиц жилья, чем планировалось ранее.
В понедельник Европейский союз также призвал Израиль прекратить строительство поселений и не проводить тендеры на строительство около 1300 новых домов.
"Поселения являются незаконными, согласно международному праву и представляют собой серьезное препятствие на пути к достижению соглашения о сосуществовании двух государств и справедливого, прочного и всеобъемлющего мира между сторонами", – заявил представитель Европейской комиссии, сообщает Daily Sabah.
В январе 2020 года Израиль поддержал предложенный тогдашним президентом США Дональдом Трампом план по созданию в течение четырех лет палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, при этом израильские поселения на оккупированном Западном берегу остаются. С планом категорически не согласились Палестина и Евросоюз.
25 октября 2021 года Израиль объявил тендеры на строительство около 1300 новых домов на оккупированном Западном берегу реки Иордан, МИД Палестины заявил о катастрофических последствиях этого шага для мирных переговоров.
Комментарии