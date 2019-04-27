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27.04.2019, 09:23

США забирают из Афганистана половину работников посольства

Сокращения проходят раньше намеченных сроков

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Администрация президента США Дональда Трампа начинает раньше намеченного срока существенно сокращать численность работников в посольстве страны в Афганистане. Об этом сообщает Голос Америки.

"Государственный секретарь США Майк Помпео ускоряет шаги по сокращению персонала посольства в Кабуле на 50%. Приказ Помпео по сокращению крупнейшего дипломатического представительства США поступил примерно на год раньше, чем ожидалось. Это неожиданное развитие событий происходит на фоне отсутствия серьезного прогресса в переговорах с талибами, целью которых является вывод американских войск из Афганистана", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что вывод работников дипведомства начнется уже в конце мая, что раньше запланированного изначально срока.

Представитель Госдепартамента добавила, что приоритетом Трампа является "прекращение войны в Афганистане" посредством "устойчивого мирного урегулирования и акцента на борьбу с терроризмом". По ее словам, Вашингтон сохранит "активное" присутствие в Афганистане. 

В посольстве США в Кабуле работают около 1,5 тысячи сотрудников. На расширение штата и обеспечение безопасности дипведомства четыре года назад из бюджета США выделили 800 млн долларов.

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Теги: Госдепартамент США, Майкл Помпео, США, дональд трамп, афганистан, Посольство США
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